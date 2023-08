Si ritrovano a 40 anni dal Diploma gli studenti della VB Geometra di Capo d’Orlando

Un’atmosfera di gioia e serenità ha avvolto un gruppo di ex-studenti della VB Geometra, riunitisi per celebrare i 40 anni dal giorno in cui hanno conseguito il loro diploma presso l’Istituto Tecnico F.P. Merendino.

Questo incontro ha rappresentato un affascinante viaggio nel tempo, riportando indietro le lancette dell’orologio fino al 1983, anno in cui hanno concluso un capitolo della loro vita scolastica. Quella serata è stata più di un semplice incontro. È stata un’occasione per questi studenti di allora, ormai adulti con i loro percorsi di vita distinti, di ritrovarsi e condividere momenti di gioia e riflessione. Nel corso degli anni, hanno costruito un filo invisibile di affetti, legami che hanno resistito al tempo e li tengono uniti ancora oggi.

L’atmosfera era carica di emozioni mentre, tra le risate e gli abbracci, gli ex-compagni di classe si sono ritrovati per condividere una serata speciale.

Tra i presenti, Maria Rosa Vitanza e Salvatore Merendino, due docenti che hanno lasciato un segno nella loro formazione. Non poteva mancare l’unica ragazza della classe, Carmela Gentile, e poi Antonio Batia, Franco Crivillaro, Giuseppe Liuzzo, Gianfranco Scolaro, Salvatore Trassari, Saro Gravotta, Nicolò Conti Gallenti, Casimiro Germanotta, Natale Domianello.

La tavola imbandita non solo di prelibatezze culinarie, ma anche di ricordi e affetti, è diventata il luogo in cui i sogni realizzati di ciascuno sono stati raccontati con orgoglio. È stata un’occasione per rievocare gli aneddoti che, nonostante siano stati narrati molte volte, non smettono mai di strappare un sorriso. La serata è stata caratterizzata da un’allegra brigata che ha affrontato il tempo con la stessa spontaneità con cui hanno affrontato i banchi di scuola.

La classe VB Geometra è stata qualcosa di più di una semplice classe. È stata una comunità che ha vissuto la vita scolastica con armonia e affiatamento, creando legami che sono resistiti al passare degli anni. Questo sentimento, condiviso anche da alcuni docenti, è rimasto intatto nel corso del tempo. Nel corso degli anni, gli ex-studenti non hanno perso occasione per ritrovarsi e condividere le loro esperienze, mantenendo viva la loro amicizia e il loro legame.

Questa riunione speciale è stata solo un altro capitolo di un impegno consolidato nel tempo. L’entusiasmo e la partecipazione hanno già dato vita all’idea di un nuovo incontro per l’anno prossimo.

I ragazzi della VB Geometra di Capo d’Orlando hanno dimostrato che il tempo e la distanza possono cambiare molte cose, ma non possono mai cancellare i legami che si sono creati durante quegli anni scolastici, legami che restano intatti e vibranti nel corso degli anni, come fili invisibili di un’amicizia che resiste al passare del tempo.