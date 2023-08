Sold out per la seconda serata di beneficenza del Lions Club Barcellona P.G. Fondi al centro autismo e ad una bimba malata

Secondo appuntamento di beneficenza con slogan: “Quest’estate fai festa con noi e dona un rsorriso a chi ne ha bisogno!” organizzato dal Lions Club di Barcellona P.G. il 13 agosto scorso in un noto locale di Terme Vigliatore, che ha registrato il tutto esaurito ed un vero e proprio boom di presenze.

Nel corso della serata la Presidente del Club, Nadia Rivetti, dopo avere ringraziato per la partecipazione, ha comunicato ai presenti che i fondi raccolti saranno destinati, in parte, alle spese necessarie per le cure di una bimba gravemente malata e, in parte, al Laboratorio di Arti Musive “Ing. Cesare Fulci” che opera all’interno del Centro Dedicato per l’Autismo della Città del Longano.

Ha poi preso la parola l’Avv. Giuseppina Siracusa, Delegata del Governatore al Service sull’autismo, per illustrare brevemente la storia e l’importanza del Laboratorio, realizzato anche grazie alla generosità ed all’impegno dei soci del Lions Club Barcellona, che promuove le attitudini lavorative ed artistiche di giovani affetti da questa sindrome.

L’avvocato Pina Rita Bruno ha sottolineato, invece, l’importanza della collaborazione dei giovani soci alle iniziative del Club.

Presente anche l’Avis di Falcone con il delegato regionale Pasquale Bucalo, per testimoniare che l’iniziativa proposta dal club dì Barcellona Pozzo di Gotto ha coinvolto l’intero hinterland, nella consapevolezza del valore aggiunto del fare rete tra le tante associazioni di volontariato.

La serata si è conclusa con l’auspicio di realizzare tante nuove iniziative in favore di chi è meno fortunato.

Angela Serena Lo Conti