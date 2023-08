Militello Rosmarino, successo per l’aperi-night al Baglio del Castello. Si replicherà in altre speciali location

Grande successo a Militello Rosmarino per l’Aperi-night al Baglio del Castello normanno, che si è svolto proprio sotto i ruderi dell’antica roccaforte nel centro storico del borgo nebroideo.

La piccola piazzetta è stata abbellita in stile siciliano con manufatti, come giare antiche, cuscini ricamati e decorati secondo la tradizione regionale, “pizzare”, anfore decorate. Un lavoro di squadra ben riuscito, frutto dell’impegno dei numerosi volontari che hanno contribuito, tra cui anche gli amministratori comunali, che sono riusciti a creare un’atmosfera incantevole e suggestiva. Piazza gremita di gente, dunque, in una serata ricca di musica con il magico sound della band “The Harmonik”, accompagnata da ottimi drink e prodotti tipici, il tutto nella stupenda cornice di uno dei luoghi piu antichi del Comune.

L’amministrazione comunale, soddisfatta per la riuscita dell’evento che ha attirato giovani e meno giovani anche dai comuni limitrofi, ha annunciato che sono in programma altri eventi enogastronomici, che avranno come location gli angoli più suggestivi del paese, con lo scopo sia di valorizzare i prodotti tipici locali, sia di riportare alla vita quegli luoghi nascosti e meravigliosi della piccola cittadina.