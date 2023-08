Villa Romana di Terme Vigliatore: L’eternità di Morricone, lunedì 7 agosto alle 21.00

Questa sera, alle 21, per la prima volta in assoluto la Villa romana di Terme Vigliatore si trasforma in palcoscenico sotto le stelle.

Saranno le immortali melodie di Ennio Morricone, nella nuova e inedita opera realizzata dal valente musicista Corrado Neri, proprio su commissione del Festival dei Teatri di Pietra, a inondare di bellezza e suggestioni la VILLA ROMANA di Terme Vigliatore, che per la prima volta in assoluto, respirerà di arte e musica.

“LOVE MORRICONE – Archi & Voci” è un inedito e speciale progetto musicale, un viaggio un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il programma verte sulle interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, C’era una volta in America. La seconda parte del concerto è, invece, incentrata sul lato “pop” del compositore romano, come “Se telefonando”.

Ancora una volta, un festival della durata di 2 mesi che produce oltre 40 serate di spettacolo nei principali parchi archeologici, nei più blasonati teatri antichi e greci ma anche nelle zone meno note, che posseggono gioielli di inestimabile pregio che attendono di essere conosciuti e valorizzati.

I biglietti saranno disponibili sul sito di Tickettando.it e presso tutti i punti vendita Tickettando sul territorio nazionale.

Articolo di Elena Scaffidi