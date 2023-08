Tennis: la 47° coppa “Città di Brolo”

Inizia oggi, con il tabellone riservato ai 4.2 e 4.1 maschili, la 47^ coppa Città di Brolo – trofeo Elettrosud – torneo open Memorial Maria Carmela Caranna, Antonio Pizzuto e Antonio Caporlingua.-

A brolo, sui campi di via Ferrara, messi a nuovo per l’occasione, anche con il contributo dell’amministrazione comunale, fino al 20 agosto, ci saranno tennisti e tenniste provenienti da tutto il territorio nazionale, che si sfideranno per centrare l’ambito montepremi di 10.500,00 euro (7.000,00 per il maschile e 3.500,00 per il femminile).

Il torneo, ormai a pochi passi dai suoi 50 anni di svolgimento, è il fiore all’occhiello dell’attività del Circolo Tennis Brolo, soprattutto quest’anno, dopo l’improvvisa scomparsa del presidente Stefano Spinella, che si era speso in prima persona per l’organizzazione dell’evento.

La macchina organizzativa del circolo è pronta per far riuscire al meglio l’edizione dell’Open, che quest’anno è il secondo in ordine di importanza sul territorio siciliano.