Mistretta, corso principale gremito di bimbi e famiglie con “Bambini in festa”

È stata un successo in termini di presenze e gradimento la prima edizione di “Bambini in festa” la manifestazione dedicata ai più piccoli che si è svolta ieri lungo via Libertà a Mistretta e organizzata dall’associazione Ippovia San Sebastiano.

Una giornata pensata per dare spazio alla fantasia, alle attività di manipolazione dei materiali, alla creatività e alla socializzazione dei piccini, oltre che al gioco, attraverso un percorso di laboratori, attività ludiche, musica e golosità, studiato per coinvolgerli in un’esperienza entusiasmante, che ha animato l’isola pedonale.

Dalla spazio davanti la Chiesa di San Sebastiano al quello davanti la villa comunale, una serie di postazioni gestiste da personale qualificato delle ludoteche di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, hanno accolto i bambini che si sono cimentati nel gioco del trucco, nella lavorazione dell’argilla, nella realizzazione di opere e disegni con i sassi e con la pittura.



Palloncini colorati per tutti e la possibilità sperimentare la meraviglia delle bolle giganti e il contatto con gli animali, grazie alla presenza di due simpaticissimi pony messi a disposizione dall’associazione, su cui fare una piccola passeggiata. Il tutto condito da pop corn e zucchero filato.

Poi spazio alla scatenatissima baby dance, che ha trasformato il corso in una coloratissima discoteca.

Soddisfatti i promotori di Ippovia San Sebastiano che, a fine serata, oltre alla soddisfazione di vedere tanti sorrisi e la felicità dei piccoli amastratini, hanno raccolto anche i complimenti dell’assessore al turismo, sport e spettacolo Massimiliano Melidone per l’ottima organizzazione.