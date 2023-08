Galati Mamertino – La strada Paratore al centro del dibattito. Amadore risponde alla minoranza – VIDEO

La strada Paratore, arteria di collegamento tra la scorrimento veloce di Rocca di Capri Leone ed il territorio di Galati Mamertino è stata al centro del dibattito politico. L’opposizione ha evidenziato le interruzioni stradali e le questioni legate ai sottoservizi e al passaggio dei tubi del gas. Per la comunità montana quella è la strada più agevole per il collegamento monte mare e dunque ha un valore strategico perché il territorio possa essere raggiunto anche in minor tempo. Ora la risposta del sindaco Vincenzo Amadore.