Mazzarrà Sant’Andrea, scontro tra due moto. Grave uno dei due centauri

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla SS 185 che collega Mazzarrá Sant’Andrea a Novara di Sicilia.

Stando alle primissime informazioni nel sinistro sarebbero coinvolte due moto di grossa cilindrata. Entrambi i centauri sono finiti rovinosamente sull’asfalto.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118. Secondo fonti in loco per uno dei due conducenti sarebbe stato necessario il trasferimento in elisoccorso, che sarebbe giunto nei pressi del luogo dell’incidente. L’altro sarebbe stato, invece, trasferito in ambulanza al PS dell’ospedale.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Terme Vigliatore e Furnari per i rilievi e regolare il traffico. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

*Notizia in aggiornamento