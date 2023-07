Acquedolci: drive-in in Fiat 500 sui Nebrodi

Il mito della 500, giri la chiave, azioni la levetta in basso insieme all’aria e via l’accensione. Poi abbassi la capottina e i finestrini, tutto rigorosamente manuale e via. Questo è stato il sogno realizzato di tanti che hanno avuto la Fiat 500 come prima macchina, comprata con i risparmi; c’è stato chi, a malincuore, si è dovuto disfare dell’auto, chi invece, ricorrendo a pezzi originali, l’ha rimessa a nuovo e periodicamente, con altri appassionati, partecipa ai raduni, per far vedere a tutti le “S”, le “L”, la Nuova 500, quelle con l’apertura porte regolare o quella ad ali e cementare la gioia di guidare questa straordinaria automobile. Ad Acquedolci un museo racconta questa storia intramontabile