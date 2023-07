Capo d’Orlando, bambina aggredita da un cane. Trasferita in elisoccorso a Messina

Momenti terribili oggi a Capo d’Orlando per una bambina piccola per la quale si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso a Messina.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma a quanto pare, dalle prime informazioni, sembrerebbe che la piccola, che avrebbe circa tre anni, nel tardo pomeriggio di oggi, in contrada Masseria, sia stata stata aggredita da un cane, che l’avrebbe morsa.

A soccorrerla i sanitari del 118 che l’hanno condotta al campo sportivo “Merendino”, da dove è stata prelevata dall’elisoccorso per essere trasferita in un nosocomio della Città dello Stretto, presumibilmente al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che dovranno accertare l’accaduto.

Aggiornamento ore 20:47. La bambina, che ha riportato ferite al volto ed alla testa, non sarebbe in pericolo di vita. Si trova ricoverata nel reparto di pediatria del Policlinico di Messina.

*Notizia in aggiornamento