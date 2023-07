AIGA Barcellona: Rinnovato il direttivo, riconfermato Presidente Andrea Ravidà

Inizia il secondo mandato per l’avvocato Andrea Ravidà, già Presidente della Sezione AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Barcellona P.G. che si riconferma per il prossimo biennio 2023-2025.

Accanto a lui, il rinnovato consiglio direttivo così composto: Calogero Pisana, vice-presidente; Cristian Mazzeo, tesoriere; Mario Meo, consigliere nazionale, Cristina Saja, segretario; Chiara Fugazzotto, past president; e i consiglieri Giovanni Tortora, Elisa Pancaldo Trifilò; Salvatore De Pasquale; Giovanna Benvegna; Felice Imbesi; Angelo Sidoti; Santina Munafò; Miriam Scolaro; Stefano Materia.

“Dire che sono felice di essere stato riconfermato è retorica, ma non per questo non tengo a rimarcarlo. – ha dichiarato il presidente Andrea Ravidà – Ciò che è ancor più importante comunicare è che la nostra sezione è cresciuta tantissimo nell’ultimo biennio e, in particolare, nell’ultimo periodo. Non posso fare a meno di ringraziare tutta la sezione e in particolare il direttivo uscente per l’impegno durante la mia presidenza e accogliere di buon grado i nuovi componenti del direttivo e tutti coloro che sono rimasti per aver preso un impegno che, sono sicuro, riusciranno a mantenere egregiamente. Adesso è tempo di mettersi a lavoro seriamente. Quest’anno la nostra sezione compie 30 anni e saremo felici di festeggiare questo traguardo. Intanto, – ha aggiunto l’avv. Ravidà – si consolida sempre più il nostro rapporto con il territorio e le nostre partnership. Oltre alle collaborazioni con il Club Service per l’organizzazione di eventi e convegni per la formazione di professionisti, siamo stati e saremo felici di supportare anche altri partenariati. Si tratta di piccole iniziative che per noi valgono tantissimo, perché si traducono nel fare rete consapevolmente”.

L’incontro per l’Assemblea di rinnovo direttivo, inoltre, si è trasformato in occasione di networking tra giovani colleghi. Tra le novità di questo biennio, anche la tessera fisica Aiga Barcellona e nuove idee di proposte per riuscire a rendere sempre più semplice il complicato mestiere tra avvocati. “Già durante il primo mandato, ma con l’intenzione di rafforzare l’azione in tal senso, – ha concluso il Presidente Ravidà – stiamo lavorando ad una collaborazione sempre più stretta con il nostro Consiglio dell’Ordine Avvocati e con la Presidente Mara Correnti, affinchè possano sorgere belle iniziative da cui tutta l’avvocatura potrà trarne beneficio”.