Incendi: traffico bloccato sulla 113 a Santo Stefano di Camastra e sulla 186 a Monreale

A causa di un incendio, il traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, all’altezza di Santo Stefano di Camastra.

Lo ha comunicato l’Anas; sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Pare che a causa di questo rogo ci siano state ripercussioni anche sul traffico ferroviario.

Altro incendio ha causato la chiusura provvisoria della strada statale 186 “Di Monreale”, in entrambe le direzioni, all’altezza di Borgetto. Anche in questo caso personale Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.