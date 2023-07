Allerta ondate di calore: tra le città italiane con il bollino rosso anche Messina, Catania e Palermo

Oggi, sabato 15 luglio e anche per la giornata di domani, domenica 16 luglio, ben 16 città saranno contrassegnate dal bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Di queste tre sono in Sicilia.

Bollino rosso per 48 ore a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo (solo domenica), Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

Il livello 3 indica «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche», ricorda il ministero.

Martedì e mercoledì della prossima settimana, 18 e 19 luglio, invece “si prospettano come le giornate più calde” in questa nuova ondata bollente causata dall’anticiclone africano denominato Caronte. “Sono giornate in cui le temperature possono arrivare a 43-44 gradi in diverse zone, e addirittura, come avverte l’Esa, si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto del 2021”, spiega il direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini. Le regioni più colpite saranno Sardegna (40 gradi già da domenica), Sicilia, Puglia e anche la Calabria. Ma il caldo colpirà anche il resto della Penisola con 39-40 gradi, e oltre, a Roma, Firenze, Bologna e in alcune zone della Pianura Padana.