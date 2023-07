La Grotta, l’Antiquarium, il Castello, i pezzi rari di Acquedolci

Un accordo di programma che veda insieme il comune di Acquedolci, la Regione ed il Parco dei Nebrodi per una migliore fruizione ed ottimizzazione della grotta, del Castello e dell’Antiquarium. Questo è l’auspicio del sindaco di Acquedolci Alvaro Riolo, annunciato nel corso della visita ai tre siti archeologici da parte dell’assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. E’ stata anche l’occasione per confrontarsi con l’università di Palermo che sta effettuando una campagna di scavi nella grotta e poi per rilanciare la richiesta di finanziamenti per il Castello e di conoscere lo stato dell’arte dello scheletro preistorico ritrovato ad Acquedolci e custodito nel museo Gemmellaro di Palermo.

Le immagini e le interviste sono di Telemistretta