Capri Leone: appalto per la gestione dell’asilo nido comunale denominato “Bamby”, il Tar accoglie ricorso di un’associazione esclusa dalla gara

E’ stato giudicato illegittimo il provvedimento di esclusione dell’associazione “Ialite onlus” nel contesto della procedura di gara indetta dal comune di Capri Leone per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale denominato “Bamby”. Lo stesso giudizio è stato espresso nei confronti della revoca dell’aggiudicazione provvisoria che era stata disposta a suo favore. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania.

Il ricorso è stato proposto dall’associazione “Ialite Onlus”, rappresentata dall’avvocato Benedetta Caruso contro il comune di Capri Leone, rappresentato dell’avvocato Stefano Polizzotto e nei confronti della cooperativa sociale “Amanthea” rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja.

Era stato chiesto l’annullamento del verbale di gara del 7 marzo scorso di esclusione dalla gara della Ialite e di aggiudicazione provvisoria nei confronti della Amanthea. Il ricorso aveva per oggetto la gestione dell’asilo nido comunale denominato “Bamby” per 31 mesi. A conclusione delle operazioni di gara, ci fu l’aggiudicazione provvisoria per la Ialite, ma poi si è proceduto a riconvocare in via d’urgenza la commissione di gara e fu disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore della seconda classificata Amanthea.

Il collegio, per tutta una serie di profili, ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di esclusione dell’associazione ricorrente e della revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta a suo favore; nessuna decisione è stata adottata infine sul subentro nel contratto e sulla richiesta di risarcimento del danno alla Ialite, perchè l’amministrazione non ha adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ne si è addivenuti alla stipula del contratto. Da qui i giudici, tra gli altri, hanno annullato il provvedimento di esclusione dalla gara della Ialite e la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.