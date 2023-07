Incidente tra una moto e una bici sullo scorrimento veloce tra Rocca di Capri Leone e Galati Mamertino, due feriti

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sullo scorrimento veloce, che collega Rocca di Capri Leone a Galati Mamertino. Lo scontro tra una moto e una bicicletta, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 9.15.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite ed escoriazioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso i due feriti. Il conducente della moto avrebbe riportato una frattura alle dita ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso.