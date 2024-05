Messina: Giovanni Giardina nuovo comandante della Polizia Municipale

Cambio al vertice del Corpo di Polizia Municipale di Messina: Giovanni Giardina prende il posto di Maurizio Cannavò.

Una cerimonia semplice ma particolarmente significativa, la firma del contratto alla presenza del sindaco Federico Basile e del direttore generale Salvo Puccio. Giovanni Giardina ha precedentemente ricoperto l’incarico di comandante della polizia provinciale e vice comandante di quella locale; si è sempre contraddistinto per la lotta all’abusivismo e per aver combattuto l’influenza mafiosa nella gestione e nella organizzazione delle postazioni all’interno dei mercati rionali. Giardina è stato vittima di aggressioni reo di aver sostenuto e difeso il rispetto della legalità. Ha sempre sostenuto che occorre maggiore presenza e visibilità degli uomini in divisa, elemento fondamentale per contrastare e combattere i fenomeni delinquenziali.

L’arrivo di Giovanni Giardina al vertice della Polizia locale, avviene nel momento in cui è stato bandito il concorso per 100 posti di agente della Polizia municipale elemento significativo voluto dall’amministrazione per ridefinire l’organigramma del corpo. Al comandante Maurizio Cannavò, gli auguri di un buon proseguimento della sua professione.