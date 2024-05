Santa Lucia del Mela: Progetto “Città che legge”

Nell’ambito del progetto “Città che legge”, in collaborazione con il comune di Santa Lucia del Mela e la biblioteca comunale, continuano anche quest’anno i laboratori sul medioevo “Alla scoperta di Federico – 2^ edizione”, che attraverso il gioco fanno conoscere la storia locale ai più piccoli.

Quarto appuntamento rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni con il laboratorio “il gioco e il ballo nel medioevo”, un laboratorio che farà scoprire attraverso gli antichi giochi come si ci divertiva quando non esisteva la corrente elettrica, partendo dal gioco del salto nel cerchio, passando attraverso i giochi con le noci e noccioline e concludendo con la danza storica.

Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i bambini.

L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 nell’aula consiliare del comune di Santa Lucia del Mela.

Gli ultimi due appuntamenti che chiuderanno la serie di laboratori “Alla scoperta di Federico – 2^ edizione” saranno il 25 maggio con la presentazione del libro per bambini “Federico II il bambino che divenne imperatore” di Gino Pantaleone e il 16 giugno con il “Corteo Junior” un corteo composto solo da bambini e ragazzi.

L’associazione metterà gratuitamente a disposizione i costumi storici per bambini e ragazzi, a seguire ci sarà l’animazione di zio Salvo.

Alla fine del laboratorio verrà mostrata una bambola di pezza medievale e tutti insieme sceglieranno il nome da darle.