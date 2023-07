Torrenova, domato l’incendio in contrada Piano Stinco. Ingenti i danni al centro di stoccaggio rifiuti

Sono in fase di conclusione le attività di spegnimento del violento incendio divampato oggi, intorno alle 15:45 in contrada Piano Stinco, tra i comuni di Torrenova e San Marco d’Alunzio, in un centro di stoccaggio di rifiuti differenziati.

Le fiamme si sono sviluppate nel livello inferiore della struttura, dove viene stoccata la plastica, risparmiando la parte superiore dove erano parcheggiati diversi mezzi pesanti in uso della ditta che gestisce il centro – la Niem srl- scampati alle fiamme, e subito spostati grazie al tempestivo intervento di operai ed autisti della ditta. Una colonna altissima di fumo denso e scuro si è sollevata verso il cielo, destando preoccupazione tra i cittadini di Torrenova e Sant’Agata di Militello, dove il sindaco Mancuso ha invitato la cittadinanza a chiudere finestre e infissi e a prestare tutte le precauzioni del caso.

Ad avere ragione delle fiamme i vigili del fuoco dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata Militello e quello dei volontari di Mistretta. Sul posto anche un’autobotte partita dal comando di Messina. A supportare le operazioni di spegnimento la protezione civile di Torrenova e dei comuni limitrofi, che hanno fornito autobotti ed acqua ed anche un mezzo della guardia forestale. Sono state necessarie diverse ore per domare il rogo e l’impiego di schiuma antincendio, che agisce in parte per “soffocamento”, separando il combustibile dal comburente, e in parte per raffreddamento.

Si sta procedendo ora alle operazioni di bonifica dell’area, che richiederanno ancora diverse d’ore di lavoro, per isolare eventuali piccoli focolai ancora attivi e il materiale bruciato, ancora incandescente.

Sul posto la Polizia di Stato, i Carabinieri, i vigili urbani di Torrenova ed un’ambulanza del 118 per garantire la sicurezza durante le fasi di spegnimento, la dirigenza della Niem srl e il presidente del consiglio comunale di Torrenova Marco Puglisi. Non si registrano persone ferite o intossicate, solo un falso allarme che ha destato qualche preoccupazione. Ingenti, invece, i danni per il centro di stoccaggio, che devono ancora essere quantificati. Da accertare le cause dell’incendio.