Naso: un successo le “Note al tramonto” nel nome della solidarietà

Sarà devoluto interamente al centro diurno Navacita di Naso l’incasso dell’evento musicale “Note al tramonto” che si è svolto l’8 luglio scorso nella suggestiva cornice medievale del Chiostro dei Frati Minori Osservanti di Naso.

La manifestazione, patrocinata dal Lions e dal Leo Club di Capo d’Orlando e dal Comune di Naso sotto la direzione artistica dell’Accademia della Musica di Capo d’Orlando, ha visto protagonisti gli allievi della scuola che, in un concerto di 60 minuti per “Pianoforte solo”, hanno stupito per la loro bravura il pubblico, regalando emozioni uniche e suggestive al calare del tramonto.

In considerazione del successo dell’evento ci sono i presupposti perchè possa essere inserito come appuntamento fisso di ogni inizio estate.

“Un ringraziamento particolare al sindaco di Naso Gaetano Nanì e all’assessore alla cultura Rosita Ferrarotto, agli avvocati Alida Meli e Paola Milio, alla professoressa Angela Portale Past President e Leo Advisor del Lions Club Capo D’Orlando e a Carmelo Scafidi Presidente Leo Club Capo d’Orlando; in avanti anche a Paolo Starvaggi direttore dell’Accademia della Musica, al presidente del Centro Autistico Navacita di Naso Maria Toscano e a Maria tricoli ed Enza Germanà responsabile sanitaria ed amministrativa del centro e a tutte le operatrici che con amore e dedizione giornalmente si prendono cura dei ragazzi.”