Tripi: Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5

Sarà una grande giornata di sport e di cultura quella organizzata dall’Amministrazione Comunale di Tripi, giovedì 29 giugno, grazie all’impegno del Sindaco Michele Lemmo e degli assessori Nello Cassata e Enzo Italiano.

Dalle ore 15:30 si svolgerà una visita guidata agli scavi e al museo Santi Furnari per far conoscere la città e l’identità del territorio, il raduno è previsto in piazza San Gaetano di Campogrando per iniziare il tour con i pulmini.

Alle ore 18:00 sarà inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 in ricordo di Tndaro Miligi, grande appassionato di calcio rimasto nei cuori degli abitanti di Tripi.

Dopo il taglio del nastro si svolgerà un esibizione di tanti piccoli calciatori coordinati dall’infaticabile Professore Pietro Genovese che ha radunato varie società del territorio.

Parteciperanno all’evento l’Accademy Barcellona, che sarà la squadra capofila, la Vivi Don Bosco Oreto, la Pro Mende di Santa Lucia del Mela, l’Orsa Promosport, il Milazzo calcio e il Mazzarà Sant’Andrea.

Il tutto si concluderà con la premiazione e un rinfresco per tutti i partecipanti