Musica, mare e l’estate in Sicilia. La pirainese Giorgia Ceraolo racconta la sua musica ai microfoni di AM

Giorgia Ceraolo ha solo 20 anni, ma ha le idee chiare su cosa vuole fare da grande. Canta da quando era bambina e adesso i suoi brani li scrive interamente da sé.

Da qualche giorno, su tutti i digital store, ha pubblicato il suo ultimo singolo “Pazza Estate”, realizzando una clip musicale in collaborazione con il wavestudio di Pippo Faranda e il videomaker Calogero Ricciardello, interamente girata tra spiagge, viuzze e scorci a Gliaca di Piraino, dove Giorgia vive, e Capo d’Orlando, il luogo in cui scrive e si ispira per la sua musica. Un inno all’amore e alla vita che celebra l’estate e la Sicilia e che ha tutte le carte in regola per diventare la colonna sonora della stagione estiva per il territorio tirrenico-nebroideo.