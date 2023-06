Barcellona Pozzo di Gotto: Grande successo del “Memorial Marco Ravidà”. In campo femminile vince Silvia Lafauci, tra gli uomini Pietro Macchione

Le ruote grasse sono state le protagoniste della domenica nel borgo Santa Venera di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si è corso l’11° Memorial Marco Ravidà, giovane morto prematuramente che gli abitanti del posto non hanno mai dimenticato.

La gara, organizzata dal Team Longano MTB in collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale Santa Venera Bartolo Sacerdote Cambria, era valevole come prova unica regionale XC Mtb, tappa del trofeo dei due mari e come tappa del campionato provinciale Messina.

70 i partecipanti che hanno affrontare il percorso molto tecnico curato nei minimi particolari dall’organizzazione che ha creato un circuito da 4100 metri da ripetere 6 volte.

Tra le donne affermazione di Silvia La Fauci davanti a Annalisa Danza, entrambe del Team Over, tra gli uomini vittoria di Pietro Macchione della Pro Bike Multicar Gruppo Amarù, secondo Giuseppe Cicciari della Dilettantistica Gioventù pacese e terzo Giuseppe Barberi della Nebrodi Marine.

Tra le società si è imposta la locale Team Longano, mentre la categoria E Bike è stata vinta da Antony Repici del team Doctorbike 25.

Da segnalare tra i partecipanti, il 76enne Vincenzo Impallomeni che ha concluso la sua 23esima gara stagionale.