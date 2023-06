Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata mentre transitava nella galleria Petraro, tra gli svincoli di Brolo e Patti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave.

Sul posto la Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, guidata dal comandante Massimiliano Fiasconaro e i Vigili del Fuoco.