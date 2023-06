Milazzo: C’è tanta curiosità nel vedere i vasi e i pannelli istallati nella scalinata via Erta S. Domenico

Saranno resi visibili giovedì 22 giugno, alle ore 18, i 15 vasi e i 30 pannelli realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo in collaborazione con il Lions Club Milazzo.

Il progetto “Rinasce la scalinata via Erta S. Domenico”, promosso dal Lions Club Milazzo, si inserisce nel quadro del service distrettuale Lions “La Sicilia per i non vedenti, rendiamo fruibili i beni culturali e ambientali”.

Il progetto, realizzato in sinergia tra il Lions Club di Milazzo, guidato durante l’anno sociale 2022-2023 dal presidente ing. Stefano Yuri Paratore, ed il Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, diretto dalla prof.ssa Delfina Guidaldi, con il supporto dell’Amministrazione comunale, è stato finalizzato alla riqualificazione di uno degli scorci più belli e rappresentativi del centro storico, che collega il borgo marinaro di Vaccarella con la cittadella fortificata.

Grazie ad un intenso studio preliminare creativo, e con la ammirevole manualità degli studenti del Liceo Guttuso interessati al progetto – magistralmente guidati dall’estro artistico della referente prof.ssa Claudia Lombardo, docente di designe ceramica – sono stati realizzati 30 pannelli dipinti, applicati sui 15 vasi che – negli anni scorsi – erano stati installati lungo la scalinata di via Erta S. Domenico, sempre su iniziativa del Lions club mamertino, che detta scalinata ha adottato anni addietro, in convenzione con il Comune di Milazzo.

Di seguito saranno descritti i 15 pannelli a tema storico-religioso ed i 15 pannelli a tema paesaggistico, che ripercorrono e rappresentano alcuni aspetti delle vicende storiche e culturali del territorio, valorizzandone il passato e le risorse naturali.

L’ordine di esposizione inizia dall’alto della scalinata e prosegue verso il mare di levante. La voce narrante è di Studio5 & Friends.

All’evento saranno presenti autorità politiche, militari e varie associazioni di Milazzo.