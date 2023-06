“Notte prima degli Esami”, domani la prima prova per 50.000 alunni siciliani

Ci siamo: la fatidica (e tanto temuta) notte prima degli esami, tanto per citare il famosissimo brano di Antonello Venditti, è ormai realtà per circa 50.000 alunni siciliani candidati alla maturità 2023.

Si partirà domani con l’esame di stato che, superati gli anni di pandemia, è ritornato nella sua formula originaria: due prove scritte e il colloquio orale finale. Ci saranno le commissioni miste. Composte cioè da tre docenti interni e tre esterni, più il presidente.

La prima prova da affrontare è domani, mercoledì 21 giugno dalle 8,30. Si tratta del tema di italiano, per proseguire in rapida successione giovedì 22 giugno con il secondo scritto, specifico per ogni indirizzo scolastico. Sei sono le ore di tempo per la redazione del tema; varia invece da istituto a istituto, da indirizzo ad indirizzo la durata del secondo scritto.

Già ieri mattina le commissioni si sono messe al lavoro per dettare le regole e redigere il calendario delle operazioni. Tutte attività propedeutiche al regolare svolgimento dell’esame, che dovrebbe terminare entro i primi dieci giorni di luglio.

Per quanto riguarda la seconda prova i candidati del liceo scientifico si dovranno cimentare con lo scritto di matematica, di latino al liceo classico, di inglese al liceo linguistico, tanto per citarne alcuni.

Per la prova di italiano imperversa invece da giorni sul web il toto-tema, spesso però – così l’esperienza insegna – smentito dai fatti la mattina stessa dell’esame. Per la tipologia A, che è quella dell’analisi del testo, gli autori più papabili che si trovano in Rete sono Gabriele D’Annunzio e Italo Svevo. Per le altre tipologie del tema si pensa ad anniversari importanti, che potrebbero essere stati scelti dal ministero. Per esempio i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione oppure gli 80 anni dalla fine del Fascismo. Per la traccia di attualità c’è chi punta sull’intelligenza artificiale e chi invece sul conflitto Russia-Ucraina tuttora in corso. Si esclude la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta troppo a ridosso della data dell’esame.