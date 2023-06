Sant’Agata Militello, consiglio comunale di insediamento. Scontro tra Mancuso e Starvaggi e non si elegge il presidente

Consiglio comunale di insediamento rovente quello che si è svolto nella serata di ieri, giovedì 15 giugno, a Sant’Agata Militello, nell’aula consiliare gremita per l’occasione.

Assente Laura Reitano per impegni fuori sede. Fatto che ha reso impossibile procedere all’elezione del presidente per mancata costituzione del plenum. A presiedere l’adunanza Valeria Fazio, prima eletta di questa tornata elettorale. Dopo l’apertura della sessione con le questioni preliminari, l’annotazione a verbale delle dimissioni da consigliere di Domenico Barbuzza – che aveva precedentemente inviato rinuncia per assumere l’incarico assessoriale – e il giuramento di tutti i consiglieri eletti. A seguire le consuete procedure di rito su cause di incompatibilità e ineleggibilità. Il consigliere di maggioranza Salvatore Sanna ha quindi chiesto l’inversione dei punti all’ordine del giorno per consentire le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla carica di consigliere e relative surroghe. Hanno rinunciato gli assessori nominati Calogero Pedalà, Ilaria Pulejo, Salvatore Sanna e Valeria Fazio, con l’ingresso in consiglio comunale di tutti i candidati non eletti della lista a sostegno di Bruno Mancuso: Rino Indriolo, Salvatore Armeli, Ivanboris Sberna, Enrico Natale e Antonio Vitale. La presidenza è stata quindi assunta dalla consigliera Monica Brancatelli.

Ha poi chiesto la parola il capogruppo all’opposizione Paolo Starvaggi che ha ringraziato gli elettori, manifestato la disponibilità a sostenere le azioni amministrative che la minoranza riterrà valide ed annunciato allo stesso tempo un’opposizione ferma e costruttiva, nonché l’impegno del gruppo a vigilare sul rispetto di trasparenza e legalità. Starvaggi ha, quindi, ripercorso in aula alcuni passaggi relativi all’ultima campagna elettorale e fatto riferimento a vicende giudiziarie che hanno riguardato in passato il primo cittadino, che non ha esitato a controbattere. Si sono, quindi, scaldati gli animi, con l’intervento del presidente del consiglio per riportare ordine in aula. A seguire le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Vitale, che ha protestato sull’intervento, poi Puleo e Ortoleva che non hanno lesinato critiche rispetto a questioni legate sempre alla campagna elettorale e poi Indriolo e Natale che hanno invitato alla ricerca di una pacificazione e alla moderazione.

La seduta è stata aggiornata a questa sera alle 19 per l’elezione del presidente del civico consesso.