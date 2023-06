Auto si ribalta in galleria sulla A20 a Messina, ferito il conducente. Intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarlo dal veicolo

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri, intorno alle ore 20.30, per un’auto ribaltatasi sull’autostrada A20, in direzione Palermo, tra lo svincolo di Messina centro e quello di Boccetta. Il conducente dell’auto è rimasto ferito.

La squadra del comando centrale, sul posto con un’autopompa e un pick-up con modulo attrezzato, è intervenuta per estrarre il conducente dalle lamiere dell’auto, per poi affidarlo al personale sanitario per le prime cure. Presente anche la polizia stradale.

Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nella propria sede intorno alle ore 22,30.