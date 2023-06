Con la presente è convocata l’Assemblea della Soc. Coop. OPAN per le seguenti date:

Giovedì 29 Giugno 2023 ore 17:30.

Ed eventualmente in seconda convocazione

Venerdì 30 Giugno 2023 ore 18:00.

Per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilanci

2. Finanziamento Progetto Integrato di Filiera

3. Emergenza Peste Suina Africana

4. Varie ed eventuali

L’assemblea si terrà in forma ibrida, in presenza presso la sede sociale e on line cliccando sui link dedicati.