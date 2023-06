E’ morto Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni

Silvio Berlusconi è scomparso questa mattina. Aveva 86 anni.

Con lui, volenti o nolenti, se ne va un pezzo di storia d’Italia. Imprenditore, politico, showman, personaggio controverso. L’ex Premier si è spento questa mattina al San Raffaele di Milano.

L’imprenditore, fondatore del partito di centro destra Forza Italia e 4 volte presidente del Consiglio era ricoverato da venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano, per una grave patologia di cui soffriva da tempo.

Berlusconi è stato un personaggio che ha influenzato profondamente l’imprenditoria, prima e la politica italiana e il dibattito civile su tanti temi d’attualità fin dall’annuncio della discesa in campo nel 1993.

Ha iniziato la sua attività nel campo dell’edilizia, nel 1975 e fondato la finanziaria Fininvest. Era conosciuto come “il Cavaliere”, avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, titolo al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2013. Nel 1993 fonda Mediaset, società di produzione multimediale, che opera nell’ambito dei media e della comunicazione e specializzata in distribuzione televisiva in libera visione e a pagamento. La società verrà poi quotata in Borsa.

Considerato uno degli uomini più ricchi e più potenti a mondo, al centro di scandali per la vita personale e chiamato in causa in diverse vicende giudiziarie, Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese. Lascia 5 figli e 16 nipoti.

l fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio hanno raggiunto questa mattina il nosocomio meneghino, dove l’ex premier e leader di FI ed è morto stamani.