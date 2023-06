A Patti arriva il Cosplay&Comics Day! Appuntamento il 18 giugno in Piazza Marconi

Domenica 18 giugno, al parco Robinson di Patti, in Piazza Marconi, arriva la seconda edizione del Cosplay&Comics day (per Patti la prima in assoluto) una giornata che si preannuncia ricchissima di attività.

L’apertura è prevista per le ore 10 e il programma includerà attività sia per grandi e piccoli, per scoprire le nuove frontiere della cultura dell’intrattenimento e dell’arte fumettistica, oltre che ripercorrere elementi della cultura pop.

Ad animare la giornata saranno infatti workshop di disegno, sfilate Cosplay per i bambini, incontri con fumettisti internazionali, interviste con gli ospiti, e poi concerti e karaoke per cantare insieme le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni.

Varie le aree tematiche presentate, tra cui l’Area Comics (curata da Fumettomania Factory – APS), nella quale sarà possibile ammirare e incontrare fumettisti affermati, come Marco Failla, Michela De Domenico, Maurizio Gemelli e Giuliana La Malfa, insieme a giovani talenti emergenti.

Vicino all’area comics si potrà ammirare anche una mostra dedicata a Giorgio Perlasca “dichiarato giusto tra le nazioni per il salvataggio di oltre 5.000 ebrei ungheresi durante la seconda guerra mondiale” con fumetti e documenti che ripercorrono la sua vita.

Perno centrale dell’evento sarà l’area Family & Games che presenterà diverse attività di giochi adatti a tutte le età, come giochi da tavolo, di ruolo e di gaming con console. Sarà anche possibile giocare con i D20 Nation, tra i super ospiti di questa edizione, in sessioni di Dungeons&Dragons.

Altra area ricca di ospiti sarà l’Area Cosplay, in cui affermati cosplayer saranno i giudicidel Cosplay Contest e la sfilata kids.

Sarà presente anche un’Area Food dove si potranno gustare svariate prelibatezze ascoltando musica a tema. Immancabile anche sessioni meet&greet, con la presenza di vari ospiti con cui dialogare, e poi ancora le visite al planetario e gli stand in cui acquistare fumetti, giochi e vari gadget.

L’evento è organizzato e promosso dall’associazione La Ciurma, la libreria Capitolo 18 e il comune di Patti-assessorato alla cultura nella persona dell’assessore Salvatore Sidoti, con la collaborazione di Fumettomania Factory – APS, Officina delle Idee, I’Am Patti, la consulta giovanile e tantissimi volontari.