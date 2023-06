Fine settimana con il Rally dei Nebrodi a Sant’Angelo di Brolo

Il 23° Rally dei Nebrodi è alle porte e il team automobilistico Phoenix è pronto alla sfida con 6 equipaggi che vogliono ben figurare sulle strade amiche della provincia messinese, nel secondo round di Coppa Italia Rally 8^ zona, in programma nell’imminente fine settimana.

Il 23° Rally dei Nebrodi entrerà nel vivo sabato 10 giugno alle 7.30 con le verifiche, poi lo Shakedown e alle 15.30 la partenza da Sant’Angelo di Brolo e il doppio passaggio sulla Prova Speciale Raccuja di 7,28 in programma alle 16.24 e alle 19.21 prima della sosta notturna.

Domenica 11 start alle 7.55 con tre loop sulle prove Piraino di 4,78 con passaggi alle 8.59, 12.58, 16.51 e Sant’Angelo Di Brolo di Km 10,55 con passaggi alle 9.33, 13.36, 17.29. L’arrivo è previsto ancora a Sant’Angelo di Brolo alle 18.30 dopo le 60.55 di prove speciali e un totale di 253,97 km. Per il Team aumobilistico Phoenix puntano in alto Maurizio Rizzo e Massimo D’Angelo protagonisti del Gruppo R2CN con la Citroen Ds 3 di classe N 5, assistita dall’Autotecnica Bertino. A difendere i colori della scuderia di Santa Teresa Riva ancora, nel gruppo R4CN, fra le tante Rally 4 al via, Salvatore Lo Vano con Giovanni Lo Neri su Peugeot 208 del Blueorange in versione GT LINE.

In classe A7 Angelo Sturiale con Giulia Gentile su Renault Clio Williams e in A6 Paolino Fragale con Agatina Triolo su Citroen Saxò entrambi curati dall’Autotecnica Macrì. Nel gruppo R5CN ci saranno Michele Antinoro con Amedeo Lo Destro su Peugeot 106 si classe A5 del Team Scannella e Nunzio Cucuzza con Teresa Stanca, anche loro su una 106 del Team Scafidi Motor Sport, ma di classe N2.