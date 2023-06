Elezioni amministrative 2023 in provincia di Messina: le convocazioni dei consigli comunali di insediamento

Concluse da giorni le elezioni amministrative è tempo di convocare i consiglieri eletti per il loro giuramento e la seduta di insediamento, procedere all’elezione del presidente e vice presidente del consiglio comunale ed infine per il giuramento del sindaco. In alcuni casi verrà presentata anche la nuova giunta e si procederà anche alla nomina delle commissioni consiliari.

A Tripi, dove è stato confermato il sindaco Michele Lemmo, la convocazione sarà per l’11 giugno alle ore 18.00. Quattro le sedute fissate per il 12 giugno: alle ore 10.30, a Castell’Umberto, dove è stato eletto sindaco Veronica Armeli, a Castel di Lucio, alle ore 17.00, dove è stato eletto Francesco Giuseppe Giordano e alle ore 19.00, a Fondachelli Fantina, dove è stato eletto sindaco Francesco Pettinato e a Mazzarrà Sant’Andrea, dove è stato confermato Carmelo Pietrafitta. Infine alle ore 19.30, il consiglio sarà ad Ucria, dove è stato confermato Enzo Crisà.

Il 13 giugno, alle ore 17.00, si riunisce il consiglio comunale di San Fratello, dove è stato eletto sindaco Giuseppe Princiotta. Il 14 giugno, ore 19.00, si riunisce il nuovo consiglio di Gualtieri Sicaminò, dove è stato eletto sindaco Gino Sciotto e quello di Montagnareale, dove è stato eletto sindaco Salvatore Sidoti. Il 15 giugno, alle ore 18.30, convocazione al comune di Tusa, dove è stato eletto Angelo Tudisca, poi alle ore 19.00, seduta di insediamento per il nuovo consiglio di Sant’Agata Militello, dove è stato confermato Bruno Mancuso.