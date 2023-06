Barca a vela affonda tra Lipari e Salina, dopo la collisione con un aliscafo: salvate tre persone, tra cui una bambina

Una barca a vela è affondata tra Lipari e Salina, dopo una collisione con un aliscafo della Liberty Lines. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi: i passeggeri a bordo della piccola imbarcazione sono finiti in mare dopo l’urto e tratti in salvo dall’equipaggio del mezzo veloce della Liberty Lines proveniente da Salina. Si tratta di due genitori, con una bambina: fortunatamente non sono feriti, come riporta l’ufficio stampa della compagnia.

Sul posto la guardia costiera. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Resa disponibile da subito un’ambulanza a Lipari, pronta ad accompagnare la signora in ospedale.