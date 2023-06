I sogni non hanno età. Nino Scarlata, cestista dal grande passato, top scorer nella gloriosa storia dell’Orlandina Basket, con record e punti segnati ovunque in Sicilia, non aveva mai avuto la chance che gli avrebbe permesso di fare il grande salto nell’élite della pallacanestro italiana.

Adesso sì. Nino parteciperà agli Europei Over 55 in Portogallo, vestendo per la prima volta la maglia della Nazionale Italiana. Un grande onore, una convocazione sognata e meritata.

Complimenti Nino!