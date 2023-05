Pedaggio gratuito in autostrada nel tratto Barcellona P.G. – Milazzo, a breve l’entrata in vigore

Entrerà il vigore fra qualche giorno l’esenzione del pedaggio autostradale nel tratto tra Barcellona e Milazzo, così come stabilito dal CAS per i cittadini che sono stati colpiti dai disagi per la chiusura del ponte Mela.

Un passo importante questa decisione che vuole essere vicino a tutti i pendolari che viaggiano da Barcellona a Milazzo e da Milazzo a Barcellona, snellendo il tragitto e consentendo agli utenti un risparmio in termini economici e di tempo, a causa della chiusura del ponte Mela.

Angela Serena Lo Conti