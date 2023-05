Patti: “I have a dream at Mongiove di Patti, waste free!”

“Ho comprato casa a Mongiove di Patti e coltivo il sogno di ripulire questo splendido borgo marinaro dai rifiuti.” Questo ha detto a più riprese Maurizio Prisutto, massoterapista di professione, con l’obiettivo di vedere un ambiente più pulito, un territorio davvero a misura d’uomo.

Come faceva un tempo l’indimenticato signor Calogero Natoli, che ha fatto della sua vita una battaglia continua per il mare e l’ambiente pulito, così fa oggi Maurizio Prisutto, il quale spera che altri raccolgano il suo appello e lo aiutino perché qui a Mongiove ed in tutto il territorio non ci siano rifiuti.