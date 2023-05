Il giorno dopo si contano i danni. Da San Piero Patti a Capo d’Orlando, sono diversi i comuni che hanno subito disagi a causa del forte vento che sabato ha colpito tutta la zona dei Nebrodi.

Nel centro orlandino numerosi disagi, ma fortunatamente la macchina dei soccorsi ha funzionato al meglio. L’assessore Carmelo Galipò ringrazia gli operai dei comune, la polizia municipale, la Protezione Civile e i volontari che si sono messi in moto per mettere in sicurezza le strade e le abitazioni.