Questa sera – venerdì 19 maggio, ritorna lo speciale “Zenith” su Antenna del mediterraneo, dedicato alle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Alle ore 21.00 e domani in replica alle 14.30 la trasmissione elettorale dedicata al comune di Montagnareale. In studio i tre candidati a sindaco in ordine di presentazione della lista: Simone Natoli, Salvatore Sidoti e Massimiliano Magistro.