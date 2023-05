Uno sport sempre più in evoluzione. Il padel ha ormai preso piede in Europa, in Italia e anche in Sicilia. Tanti i tornei organizzati in questi ultimi mesi, ma adesso iniziano anche i campionati federali.

Domenica per il circolo ASD Tartarughino di Capo d’Orlando, uno dei più importanti della zona tirrenica, al via il campionato di Serie D.