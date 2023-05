Barcellona Pozzo di Gotto: Importanti risultati del Team Cicero al “Trofeo Italia” di judo

C’è tanta soddisfazione in casa Team Cicero per gli ottimi risultati ottenuti nella seconda tappa del Trofeo Italia – Esordienti B tenutosi in Calabria, nell’accogliente Rossano.

Il Team Cicero di Barcellona Pozzo di Gotto, seguito dal Maestro Salvatore Cicero, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria esordienti – 40 kg, grazie alla buona prova di Martha Marino.

Nelle prove al maschile si è messo in mostra il talento emergente di Giuseppe Cicero, Esordienti A – categoria 36 kg, che ha conquistato il “Trofeo Calabria” e al dojo la medaglia d’oro.

La competizione, che prevedeva il confronto degli atleti del Team Cicero con altri partecipanti provenienti da tutta Italia, ha messo in evidenza anche l’atleta Gioele Barbera, esordienti B-categoria 46 kg.

La competizione italiana organizzata dalla Fijicam si completerà al termine di altre due tappe.