Galati Mamertino – Pink Project inaugura il nuovo Chikara Lab, un laboratorio per dare voce alle donne

Pink Project insieme a Chikara APS ETS inaugurano un nuovo progetto di imprenditoria femminile e di costruzione di spazi di libertà per le donne del territorio tirrenico nebroideo della provincia di Messina.

Lo faranno Mercoledì 17 Maggio alle ore 12.00, presso i locali dell’Incubatore dei Nebrodi, a Galati Mamertino. Si tratta del laboratorio tessile e creativo con cui si vuole dare spazio e voce alle donne ed alle loro capacità, attraverso il recupero del lavoro artigianale.

Chikara è proprio il nome della nuova impresa sociale, costituita il 14 febbraio del 2022, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, presentato e realizzato dal Centro Antiviolenza Pink Project.

“Chikara – dicono Maria Grazia Giorgianni, presidente Pink Project APS ETS e Federica Nanì, portavoce Chikara APS ETS – è una parola giapponese che significa “forza”, “potere” ed è stata scelta per rappresentare una realtà nata per agire un cambiamento contro la violenza esercitata sulle donne, attraverso i saperi, le esperienze ed il lavoro. Con Chikara vogliamo segnare una tappa importante alla nostra lotta contro la violenza sulle donne ed i loro figli e coinvolgere il territorio tutto in prese di posizione ed impegni concreti contro il fenomeno, cercando di dare risposta al bisogno di indipendenza economica delle donne.

La nuova impresa, oltre alle chiare finalità sociali, si propone di incidere sul rafforzamento delle competenze femminili, con particolare spazio alle donne che hanno vissuto violenza, con sguardo volto alla sostenibilità ambientale, alla promozione della cultura della sorellanza, della legalità, alla valorizzazione/promozione dei territori ed alla crescita delle reti tra le donne e il territorio ed il potenziamento delle reti di supporto antiviolenza.

ChikaraLab vuole essere uno strumento di lavoro ma anche un polo esperienziale, formativo e di crescita, un luogo di libertà, emancipazione ed autonomia che partirà da attività di sperimentazione, creazione, produzione e vendita di prodotti artigianali.

Il progetto si ascrive all’interno del macro progetto Nebrodi Living Lab (progetto, finanziato nell’ambito della strategia dell’Area Interna Nebrodi, per la creazione e crescita di nuove start up nel campo agroalimentare, soprattutto, e nel campo turistico e del benessere) gestito da UNIPA, Euris ed Italiacamp e conta sulla collaborazione ed il sostegno del Comune di Galati Mamertino, che oltre a rendere disponibili gli spazi fisici, supporta attivamente l’attività dei due enti. E’ in fase di sviluppo, una intesa con l’ITET Statale “G. Tomasi di Lampedusa ed in particolare con l’indirizzo Sistema Moda, grazie al coinvolgimento della dirigente, prof.ssa Antonietta Emanuele che ha espresso entusiasmo ed interesse per il progetto imprenditoriale ed in generale, apprezzamento, per il lavoro del nostro Centro Antiviolenza.

ChikaraLab non esaurisce le sue risorse con la nascente esperienza tessile-sartoriale-creativa, ma sarà presto anche laboratorio di produzione alimentare, grazie al supporto del comune di Longi che lo dota di spazi idonei ed alcune attrezzature.

Il progetto di imprenditoria sociale, in conclusione, ha obiettivi ambiziosi e riserverà a questo territorio tante sorprese e novità.”