“Ficarra 4.0”: il 19 maggio a Palazzo Baronale la presentazione del progetto che valorizza la filiera corta ficarrese

Dopo la presentazione del logo e delle attività previste dal progetto dell’ ATS denominata “FICARRA 4.ZERO” qualche mese fa, venerdì 19 maggio prossimo, a partire dalle 17, tra i saloni e la terrazza del palazzo baronale di Ficarra, si terrà la presentazione al pubblico ed alle istituzioni, delle aziende, delle attività e degli obiettivi di questo interessante progetto, approvato e finanziato dall’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2022 Sottomisura 16.4.

Il progetto rientra nelle misure a sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e supporto di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Il Gruppo di Cooperazione “Ficarra 4.zero”, raccoglie 8 aziende le cui sedi e luogo di attività ricadono nel territorio ficarrese, punto di forza propositiva ed esperienza unica di costituzione di una rete permanente che intende dare valore aggiunto per la promozione di un paniere dei prodotti e del territorio.

Così al palazzo baronale di Ficarra si ritroveranno Salvatore Cappotto responsabile dell’azienda agricola La Castagna– che è anche Capo Fila dell’Ats; Antonino Astone, responsabile del Bar Pasticceria Astone, specializzato nella commercializzazione e produzione dei dolci tipici del territorio; Sebastian Calamunci dell’azienda agricola Al Boschetto, che fa già impresa nel settore della ristorazione e dell’accoglienza; Giada Princiotta responsabile per la promozione e le strategie di marketing dell’azienda Collinebros, che opera anche nel settore della lavorazioni di carni derivate dall’allevamento a km zero del suino nero dei Nebrodi, oltre che di conserve; Francesca Artale nella qualità di rappresentante legale dell’azienda Agricola Piccolo, Fattoria di Grenne, oggi impegnata nel mondo oleario e della produzione agrumicola che è stata anche tra le prime realtà agrituristiche del messinese, più di trent’anni fa.

Ed ancora parteciperanno Stefania Milio responsabile dell’azienda agricolo-biologica “Calogera Milio” che punta molto sulla definizione di un’immagine vincente del brand dell’olio di Ficarra, e Giulietta Milio, che guida l’azienda “Famiglia Milio” e Tindaro Ridolfo, apicoltore, responsabile dell’omonima azienda agricola dedicata alle primizie di stagione ed al miele, ma anche ai dolci tipici “stagionali” del territorio.

Tutti questi imprenditori che nell’ambito della manifestazione presenteranno le loro aziende e i loro prodotti, costituiscono un vasto e variegato paniere di prodotti tipici del territorio come olio, castagne, nocciole, agrumi, miele, pane, ortaggi, pasticceria, salumi, frutta fresca e trasformati, che associato alla ospitalità ed alla gastronomia tipica, oggi un polo d’attrazione del paese, diventano la carta vincente per un rilancio, oltre che in termini di produttività e occupazione, dell’immagine professionale e vincente del territorio.

Farà gli onori di casa il Sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo che con la sua amministrazione ha promosso e sostenuto l’iniziativa. La serata si svolgerà attraverso un suggestivo percorso che intreccia storie, tradizioni, innovazioni, sapori, degustazioni e show cooking.