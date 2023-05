Parlare di sicurezza stradale non è mai abbastanza. Di recente il territorio dei Nebrodi è stato funestato da incidenti mortali e se si allarga il territorio di riferimento, sono tanti che, se non ci lasciano la pelle, finiscono su una sedia a rotelle. Di sicurezza stradale si è discusso in un convegno organizzato dal Lions di Capo d’Orlando al cine teatro Rosso di San Secondo.