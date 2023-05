MasterChef fa tappa a Messina! Il 15 maggio la registrazione di un’esterna in Piazza Duomo

MasterChef sbarca a Messina. Lunedì 15 maggio Piazza Duomo sarà off limits per una puntata speciale del talent di cucina ambientata nella città dello Stretto. Presenti i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che giudicheranno i concorrenti in una delle prove in esterne del format, giunto alla 13a edizione.

Il 15 maggio dalle 7 alle 17 sarà off limits la zona della Cattedrale, nelle vie Venezian, Università, piazza immacolata di Marmo/via Colombo, San Giacomo, I settembre.

Come sempre, secondo il format previsto dal programma durante la sfida in esterna i concorrenti saranno divisi in due squadre. Ciascuna brigata dovrà inventare e cucinare un intero menù con i prodotti tipici della città in cui si sfidano. A stabilire la squadra vincitrice saranno gli “ospiti” delle brigate che, dopo aver assaggiato le proposte degli aspiranti chef, decideranno a quale menù dare un voto. La puntata andrà poi in onda tra dicembre e febbraio del 2024.

Per quanto riguarda la viabilità della zona potranno accedere soltanto i veicoli impegnati nelle riprese televisive.