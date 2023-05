Capo d’Orlando, debutta stasera al Rosso di San Secondo “Radio76 Musical” di Piero Di Maria

“Radio76 Musical” è un viaggio nella storia della radio per celebrare il centenario della prima trasmissione in Italia e del boom economico italiano attraverso amori, musica e moda. Il nuovo spettacolo teatrale dell’orlandino Piero Di Maria, che celebra il talento di artisti provenienti da tutta la provincia di Messina, è stato presentato oggi in conferenza stampa nell’aula consiliare del comune di Capo d’Orlando. Un’occasione anche per incontrare tutti gli speaker e i DJ della zona, che con il loro spirito pionieristico, hanno fatto la storia della radio e hanno contribuito all’emancipazione culturale e sociale del Paese.

Radio76 Musical è più di uno spettacolo: è un omaggio alla radio, il mezzo di comunicazione che ha segnato la storia e la cultura dell’Italia nel XX secolo. In occasione del centenario della prima trasmissione radiofonica in Italia, Radio76 Musical rappresenta un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le epoche, le mode, le musiche e le storie che hanno fatto la radio. Dall’alfabetizzazione alla diffusione dell’informazione, dalla nascita dell’intrattenimento alla celebrazione dell’arte, la radio ha accompagnato le vite e le passioni di milioni di italiani. Radio76 Musical racconta anche le storie d’amore che si intrecciano e si scontrano con le differenze di classe sociale, in un’epoca di grandi cambiamenti e trasformazioni. E non manca il divertimento: lo spettacolo vi farà ballare e cantare nelle discoteche, dove la radio portava la musica e la danza che univano tutti.

Radio76 Musical debutta questa sera 10 maggio alle 20.30 al Teatro Rosso Di San Secondo a Capo d’Orlando, dopo aver registrato il tutto esaurito nella matinèe per le scuole. I biglietti per la prima di stasera sono andati a ruba e si è già registrato il sold-out anche per questa sera.