Sant’Agata Militello: inaugurata la “Casa di Paul Harris”

Il Rotary Club Sant’Agata di Militello, presieduto da Elisa Gumina, ha inaugurato domenica scorsa la “Casa di Paul Harris”, un centro di solidarietà permanente del Rotary, realizzato grazie alla generosità dei soci e alla disponibilità del Reverendo Padre Enzo Vitanza, che ha creduto nel progetto e ha messo a disposizione del Club un locale della Parrocchia Sacro Cuore.

L’idea di creare una rete di luoghi di riferimento in Sicilia e a Malta denominate Case di Paul Harris, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di servizio rotariano, è nata dall’intuizione del Governatore Orazio Agrò, presente all’evento con il suo Assistente Attilio Liga.

La Casa di Paul Harris, così denominata in ricordo del fondatore del Rotary, rappresenta un atto d’amore che i soci del Rotary Club Sant’Agata di Militello hanno avuto nei riguardi della comunità santagatese e dei Nebrodi, che saranno beneficiari dei vari progetti.

“Il Rotary non fa beneficenza, ha dichiarato il Presidente del Club Elisa Gumina, ma mette a disposizione a titolo gratuito l’impegno personale e le professionalità dei soci del Club per creare attività con effetti positivi e duraturi in vari settori d’intervento.”

La Casa di Paul Harris sarà gestita dal Club santagatese e si occuperà di viste mediche gratuite, di raccolte solidali di vario genere, dai farmaci agli alimenti, di alfabetizzazione informatica per anziani, di programmazione e coding per studenti e docenti, di progetti sulla sostenibilità ambientale e di tutte quelle attività che saranno concordate con la Parrocchia, con le Istituzioni e con le altre associazioni che operano nel territorio.

La sostenibilità del progetto nel tempo è garantita dall’impegno e dall’entusiasmo dei soci del Club, che da 53 anni alimentano il meccanismo virtuoso che fa girare la ruota del Rotary e genera aiuto e supporto al prossimo.

Parole di apprezzamento per l’iniziativa sono state rivolte ai soci da Padre Mario Raneri, Vicario della Parrocchia Sacro Cuore, che ha benedetto la Casa di Paul Harris, prima del consueto taglio del nastro, e dal Sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, che ha evidenziato come il Club da parecchi operi al fianco delle istituzioni pubbliche, intervenendo in modo proficuo in tanti settori.

La Casa di Paul Harris, allestita grazie alle donazioni dei soci del Club, è stata dotata di un ventilatore polmonare, donato da Sarino e Mauro Scurria, che sarà messo gratuitamente a disposizione di coloro che ne avranno bisogno, su richiesta dei medici di medicina generale e di altre istituzioni.

Durante l’evento inaugurale, il Presidente del Club Elisa Gumina ha ringraziato i soci che, con generosità e impegno, hanno donato il loro tempo, le attrezzature e gli allestimenti che hanno reso possibile l’apertura di una Casa di Paul Harris accogliente e ben equipaggiata.

Sono state consegnate targhe di ringraziamento a Mauro Scurria, Nino Onofaro, Pippo Rizzo, Massimo Ioppolo, Glauco Milio, Massimiliano Fabio, Salvino Fidacaro, Cono e Davide Ceraolo e Giulio Franchina, per il loro importante contributo.

Un attestato di riconoscimento è stato anche consegnato all’infermiere professionale Giuseppe Micciulla, che ha affiancato a titolo gratuito i cardiologi del Club, Glauco Milio e Rosario Germanà, nel corso delle tante visite cardiologiche svolte durante l’allestimento della Casa di Paul Harris, per il coordinamento delle quali è stata ringraziata anche il consigliere del Club, Rosalia Caranna.

Infine un apprezzamento è stato anche rivolto al Poliambulatorio Specialistico Pietro e Paolo che ha ospitato a Rocca di Caprileone le altre visite mediche gratuite previste dal progetto Ippocrate.

L’evento inaugurale è stato concluso dal Governatore Orazio Agrò che ha elogiato il Club per aver aderito al progetto delle Case di Paul Harris, sottolineando che nel Distretto sono state realizzate finora ben 66 strutture che opereranno in rete e condivideranno attrezzature ed iniziative con un impatto significativo.