Sfumato il sogno playoff di serie D per il Città di Sant’Agata, al suo posto va il Licata

E’ sfumato il sogno per il Città di Sant’Agata di accedere ai playoff. Il Licata ha battuto il San Luca per 2 a 1 – la partita era stata sospesa ieri pomeriggio per un problema fisico del direttore di gara – e dunque accede alla fase successiva, nonostante abbia gli stessi punti di Città di Sant’Agata e Sancataldese.

Da qui i verdetti del campionato di serie D girone I: Catania promosso in serie C, vanno ai playoff Locri, Trapani, Lamezia Terme e Licata. Ai playout vanno Ragusa, San Luca, Real Aversa e Paternò, retrocesse in eccellenza Cittanovese e Mariglianese.