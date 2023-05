Patti: la rassegna “Musica e Parole” presenta Ambrogio Sparagna

Il direttore dell’Orchestra Popolare Italiana che ha la sede al Parco della Musica di Roma Ambrogio Sparagna sarà il prossimo ospite della rassegna “Musica e Parole”, organizzata dalla “Banca della Speranza” con il patrocinio del Comune di Patti, del consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” e della Proloco di Patti.

Insieme a lui Mario Incudine, già ospite della rassegna in occasione dello scorso appuntamento insieme a Peppe Servillo degli Avion Travel. Domani, Martedì 9 maggio alle ore 10,00, Sparagna e Incudine incontreranno gli studenti di alcune scuole pattesi e della provincia presso l’auditorium della Concattedrale di Patti, in contrada Santo Spirito.

L’obiettivo della kermesse è di parlare ai ragazzi di valori sani e di creatività, di umiltà, unione e talento attraverso l’esempio di artisti affermati nel panorama musicale nazionale. Straordinario il successo riscosso nei due precedenti incontri con Cristicchi, Servillo e Incudine, che hanno parlato ai ragazzi di sacrificio e umiltà, di abnegazione allo studio e di dedizione, di curiosità e rispetto delle tradizioni.

Dopo l’evento di domani la rassegna si fermerà per alcuni mesi e riprenderà in autunno. «Dopo quello con Ambrogio Sparagna e Mario Incudine, in programma martedì 9 maggio, per ragioni organizzative gli incontri con Moni Ovadia ed Eugenio Bennato – riferisce il presidente della “Banca della Speranza” Nicola Calabria – si svolgeranno tra settembre e ottobre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per questi due incontri abbiamo già ricevuto tantissime richieste di partecipazione da parte di parecchie scuole, non solo della provincia. Ma allo stato attuale – spiega Calabria – non disponiamo a Patti di un locale talmente ampio da poter soddisfare tutte le richieste di partecipazione». Nel frattempo l’associazione ha svelato altri eventi, di carattere culturale, teatrale e letterario, in programma nei prossimi mesi, tra cui la presentazione di un volume su Antonio Pigafetta a cinquecento anni dalla circumnavigazione del globo terrestre da parte di Magellano.

(Foto dal sito internet dell’artista)