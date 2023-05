Festival internazionale della musica scolastica a Sanremo, primo premio alla band “Sorriso” del liceo “Vittorio Emanuele III”

Il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti ha trionfato al Festival Internazionale della Musica Scolastica, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo, con la band “Sorriso”. La performance dei giovani artisti ha incantato la giuria e il pubblico presente, conferendo loro il primo posto nella categoria Canto.

La band “Sorriso”, composta da Aurora Mannelli (voce), Gloria Ferrisi (piano), Domenico Rottino (batteria), Greta Camuti (violino), Giulia Sarri (coro), Sofia Amato (coro), Eya Aidoudi (coro), Sofia Formica (basso), Antonino Rottino (chitarra) ed Emanuel Maria Salvo (tastiera), ha saputo interpretare in maniera magistrale il celebre brano “Il pescatore” di Fabrizio De André, conquistando la standing ovation a chiusura dell’esibizione.

Il successo ottenuto è frutto del duro lavoro e della preparazione svolta dai ragazzi del liceo Vittorio Emanuele III di Patti, dalla prof Samantha Sindoni Tutor e promotrice di questa avventura sanremese e della prof Anna Barresi che ha supportato il gruppo nella loro avventura Sanremese.

La vittoria della band “Sorriso” testimonia ancora una volta l’importanza della musica e della cultura nel mondo della scuola, dimostrando che la passione e il talento dei giovani possono raggiungere traguardi straordinari.

Il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti è fiero di aver rappresentato la Sicilia e la scuola italiana in un evento così prestigioso come il Festival Internazionale della Musica Scolastica. La vittoria della band “Sorriso” è un traguardo importante per la scuola e per tutti i giovani che si dedicano alla musica e alla cultura.